Fantasian Neo Dimension krijgt releasedatum in nieuwe trailer

Fantasian Neo Dimension is afgelopen juni aangekondigd in de Nintendo Direct. Deze game, welke oorspronkelijk alleen op de Apple Arcade verscheen, krijgt een ge-update versie speciaal voor consoles. Zo krijgt de game bijvoorbeeld een Engelse en Japanse voice-over en zal er een nieuwe moeilijkeidsgraad beschikbaar zijn. Wat echter niet meteen werd aangekondigd was een releasedatum. Maar daar is nu verandering in gekomen. Door middel van een nieuwe trailer heeft Square Enix laten weten dat de game op 5 december op de Nintendo Switch verschijnt. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Fantasian Neo Dimension volg je het verhaal Leo, die de wereld rondreist om zijn herinneringen terug te vinden en een bijzondere plaag te stoppen. De game gebruikt turn-based battles met flink wat diepgang dankzij unieke mechanics en strategische elementen. Gemaakt door o.a. de vader van Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi en beroemd componist Nobuo Uematsu is dit een verhaal om niet snel te vergeten!