Wizardry: Proving Grounds krijgt een fysieke release

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord krijgt binnenkort een fysieke versie. In Europa brengt Clear River Games de game uit op 21 november 2024. In Noord-Amerika wordt de game door Limited Run Games uitgebracht. Voorlopig is alleen een standaardversie aangekondigd, zonder speciale edities.

De game verscheen eerder dit jaar digitaal op de eShop en is gemaakt door Digital Eclipse. Deze versie is gebaseerd op de oude game uit 1981, maar bevat veel moderne verbeteringen. Spelers kunnen hun eigen groep helden maken en gevaarlijke dungeons verkennen op zoek naar een gestolen amulet. De moeilijkheidsgraad blijft uitdagend, maar het spel is nu makkelijker te besturen en navigeren. Dit maakt het spel aantrekkelijk voor zowel nieuwe spelers als fans van de originele serie.

Heb jij de originele game gespeeld? En ga jij de fysieke versie kopen? Laat het weten in de reacties.