Hand-getekende platformer INAYAH: Life After Gods aangekondigd voor de Switch

ExoGenesis Studios heeft vandaag zijn eerste project onthuld. INAYAH: Life After Gods is een prachtig hand-getekende platformer, waarin spelers een mysterieuze post-apocalyptische wereld moeten onderzoeken. En alhoewel de studio misschien jong is zit er aardig wat ervaring achter verstopt: veel van zijn werknemers hebben gewerkt aan games als Warhammer 40k: Rogue Trader en Pathfinder: Wrath of the Righteous. Het gaat alleen nog wel even duren voordat ze daadwerkelijk klaar zijn om de game de wereld in te sturen: de verwachte releasedatum ligt momenteel op de tweede helft van 2025. Gelukkig is er wel al een trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

INAYAH: Life After Gods speelt zich af in de overblijfselen van een zeer geavanceerde alien beschaving. Je volgt het verhaal van Inayah, een wees die een gevaarlijke reis ondergaat om haar stam te vinden. Ze wordt hierin begeleid door de geest van haar overleden mentor, die haar helpt navigeren in een verdeelde wereld. Ren, spring en Dash door de wereld, en vecht met vijanden door middel van haar magische multifunctionele handschoen. Deze kan veranderen in verschillende wapens, waarbij elke unieke krachten en combo moves heeft. Onderweg vormt ze banden met anderen en ontdekt ze geheimen die de betekenis van het woord ‘familie’ voor haar veranderen.