First 4 Figures teaset een Samus met Gravity Suit statue

First 4 Figures maakt al jaren hoge kwaliteit beelden van verschillende pop culture franchises. Waaronder ook verschillende van Nintendo. Metroid is hier ook een onderdeel van en nu komt er een gloednieuwe Gravity Suit statue aan. Hoewel het pak door Samus in meerdere games gedragen wordt, is het design gebaseerd op die van Metroid Prime.

Jaren geleden had F4F al een beeld van de Gravity Suit uitgebracht, maar die was gemaakt van hars, deze zal van pvc gemaakt zijn. Bovendien is dit model niet gelimiteerd tot maar 250 wereldwijde exemplaren. Eerder verscheen ook al de Varia Suit in pvc-vorm nadat die jaren eerder verscheen als een grote variant gemaakt van hars. Ook deze designs zijn gebaseerd op Metroid Prime. Wat opvallend is, is dat Samus een andere pose heeft dan bij de Varia Suit. Het wordt dus echt een ander design.

De pre-orders voor het nieuwe beeldje gaan over tien dagen open op de First 4 Figures site, maar er is nu alvast een teaser van het design onthuld. De vorige line-up statues waar ook een Varia Suit en Gravity Suit tot behoorden bevatte ook een Phazon Suit statue. Mogelijk dat die dus later ook nog verschijnt.