Europese fysieke release van Omori is geannuleerd

Ruim twee jaar na de release was er nog steeds geen levensteken van de Europese fysieke versie van Omori. Hoewel die wel voor Europa was aangekondigd, bleef het maar stil. En dat terwijl de Japanse en Amerikaanse fysieke versie al een tijd beschikbaar zijn. Recent heeft Meridiem op X een teleurstellend bericht geplaatst. De Europese fysieke versie is geannuleerd. De reden die ze daarvoor geven is dat er technische problemen zijn gerelateerd aan de meertalige Europese lokalisatie.

Mocht je alsnog een fysiek exemplaar willen bemachtigen, dan zal je een Japans of Amerikaans exemplaar moeten importeren of toevallig moeten tegenkomen. Beide versie bevatten tevens de Engelse taal, wat echter niet voor elke Japanse game geldt. Omdat de Switch regiovrij is, kan je games uit een andere regio met een gerust hart afspelen. Daarnaast is Omori digitaal in de Nintendo eShop te koop voor €24,99.

Heb jij al die tijd op deze editie gewacht? Of heb je hem inmiddels al op een andere manier aangeschaft? Laat het ons weten in de reacties!