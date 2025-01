The House of the Dead 2 krijgt een remake

Zombies afschieten kan binnenkort weer eens goed op de Nintendo Switch met The House of the Dead 2!

Release komt al vrij snel

Op z’n tijd is het toch heerlijk om zombies af te knallen? Dat kan binnenkort samen of alleen op de Nintendo Switch met The House of the Dead 2. De game krijgt een flinke opknapbeurt van SEGA en wordt op alle consoles opnieuw uitgebracht. Stap in de wereld van geheim agent James en vernietig al het kwaad dat je tegenkomt. In de versie die uitkomt, kun je ook samen de strijd aangaan door agent Gary aan het team toe te voegen.

Met onderstaande nieuwe trailer maakt SEGA ons alvast warm voor de release. Die staat nu gepland in de lente. Een specifieke datum is nog niet bekend gemaakt.