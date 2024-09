Fysieke Marvel vs. Capcom-editie is Code in a Box

Nadat Marvel vs. Capcom Collection: Arcade Classics vorige week is uitgekomen in de eShop, zit menig fan te wachten op de fysieke release in november. Niet onterecht, aangezien wij de game een 9 gaven in onze review. Maar Europese verzamelaars krijgen ineens een bittere pil te slikken. De game komt hier namelijk helemaal niet fysiek uit. De gamedoosjes die in de winkels komen te liggen, bevatten een downloadcode, geen cartridge. Zo bevestigt Capcom op hun social media:

Switch (code in box) & PS4 (disc in box) physical on… pic.twitter.com/7N9b5aM9jW — Capcom Europe (@CapcomEurope) September 12, 2024

Dit is uiteraard een grote teleurstelling voor fans die de collectie graag fysiek in bezit willen krijgen. Maar… nog niet helemaal getreurd. In Azië en de VS komt de game namelijk wel uit op cartridge. Sites zoals Play-Asia verkopen bijvoorbeeld de Japanse versie (met Engelse teksten), terwijl Nedgame de Amerikaanse editie gaat verkopen. Uiteraard wordt dit grapje nu wel een stuk duurder, want €69,99 is nogal een prijs. Maar aan de andere kant, in de eShop betaal je €49,99 voor de collectie. Als je het ’t dus waard vindt om €30 extra te betalen voor een cartridge, dan behoort importeren dus zeker tot de mogelijkheden, aangezien de Switch regio-vrij is.

