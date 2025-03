Carmen Sandiego krijgt launch trailer

Carmen Sandiego is een nieuwe adventure game van uitgever Gameloft die afgelopen woensdag is verschenen voor de Switch. Om de release te vieren heeft Gameloft een nieuwe trailer voor de game gedeeld. Deze trailer is onder dit artikel te bekijken.

De aankomende Carmen Sandiego game is gebaseerd op de animatieserie die werd uitgezonden van 2019 tot 2021. In het spel kruipen spelers in de huid van Carmen Sandiego zelf, met als doel de criminele organisatie VILE te dwarsbomen. Player, een personage uit de Netflix-serie dat verwijst naar de onzichtbare live-actionfiguur uit de animatieserie Where on Earth Is Carmen Sandiego? uit 1994, is ook aanwezig in de game. Player speelt de rol van sidekick en biedt hulp bij het navigeren door missies, het oplossen van puzzels en het te slim af zijn van VILE-agenten. De gameplay bestaat dan ook veelal uit het verzamelen van aanwijzingen en het opsporen van VILE-agenten over de hele wereld, gecombineerd met nieuwe elementen zoals verkenning van steden op de grond.

