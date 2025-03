Pixel sim RPG Wind Story komt volgende maand naar de Switch

BlueSped Studio heeft aangekondigd dat hun aankomende game ‘Wind Story’ ook naar de Switch komt. In deze pixel-style simulation RPG zul je het rustige buitenleven ervaren, waarbij je een boerderij onderhoudt, dieren fokt, vist en publieke faciliteiten bouwt. De game moet volgende maand op de Switch verschijnen, op 10 april. Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze indie sim RPG kun je hieronder een trailer bekijken.

Wind Story is een pixel simulation game waarin spelers de touwtjes in handen krijgen van Wind Chime Ranch. Hier zul je een rustig leventje kunnen beginnen, waarbij je een o.a. een boerderij kunt onderhouden en vissen, en simpelweg van het leven kunt genieten. Er zit behoorlijk wat vrijheid in de game, en je kunt zelf bepalen welke activiteiten je wilt ondernemen. Als je Ranch groeit zul je uiteindelijk gasten op je landgoed kunnen ontvangen, waarvoor je eten kunt bereiden en op andere manieren met ze kunt interacten. Na verloop van tijd zul je zelfs andere faciliteiten kunnen bouwen om meer gasten naar je landgoed te krijgen om er een compleet nieuw toevluchtsoord van te maken. Van pretparken tot ziekenhuizen, je kunt je eigen wereld maken zoals je wilt.