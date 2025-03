Nocturnal 2 krijgt nieuwe naam

Nocturnal is een prachtige 2D side-scrolling platformer, die twee jaar geleden op de Switch verscheen. Die game werd zowel op Steam als op de Switch erg goed ontvangen, zo goed zelfs dat er al snel een vervolg op de planning stond. Halverwege vorig jaar is Nocturnal 2 aangekondigd, die het side-scrolling gedeelte van het eerste deel pakte en daarmee heel hard richting ‘metroidvania’ rende. De game zal ergens later dit jaar moeten verschijnen, maar niet onder die naam, zo blijkt.

De game heeft namelijk een nieuwe naam gekregen: YTASH – A Nocturnal Poem. De co-founder van ontwikkelaar Sunnyside Games heeft uitgelegd dat ze met deze verandering proberen de game een unieke identiteit mee te geven. Het verhaal van de game zal gaan over een specifiek gedicht, tezamen met een gameplay mechaniek, en dat wouden ze belichten door middel van de nieuwe titel. Daarnaast geeft hij aan dat YTASH – A Nocturnal Poem geen vervolg is, iedereen zal in dit deel kunnen inspringen zonder kennis van Nocturnal.

Waar gaat YTASH – A Nocturnal Poem over?

YTASH – A Nocturnal Poem is een metroidvania met een twist die je wellicht kent van Nocturnal: jij bent een meester van de Enduring Flame Technique. Door simpelweg een vuurbron te raken kun jij je zwaard in lichterlaaie zetten, iets wat ervoor zorgt dat je het duister kan verdrijven en speciale technieken kunt gebruiken. Dit zul je nodig hebben, aangezien het duister gevaarlijk is en de monster die hierin dwalen sterker worden door de duisternis. Zorg ervoor dat je vlam aanblijft door vuurbronnen te zoeken en het vuur van je zwaard tactisch te gebruiken. Door middel van Fire Gems zul je daarnaast nieuwe spreuken kunnen ontdekken, spreuken waarmee je vuurballen naar je vijanden kunt gooien of ze op andere manieren tot as kunt reduceren. Verken een non-lineaire wereld waarbij je je een weg door de stad Ytash brand om de First Brazier te bereiken.