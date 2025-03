Niantic onthult meer over Pokémon Go Fest 2025, tickets nu te koop

In mei en juni is het weer zo ver. Pokémon Go heeft dan hun jaarlijkse evenement Pokémon Go Fest op de planning staan. Dit jaar zijn de festiviteiten in Osaka (Japan), Jersey City (USA) en Parijs (Frankrijk). Tijdens de fysieke evenementen komen duizenden Pokémon fans bij elkaar om samen Pokémon te vangen en te ruilen. Een wereldwijde editie zal eind juni zijn. De exacte data zijn als volgt:

Osaka, Expo ’70 Commemorative Park – 29 mei tot en met 1 juni

Jersey City, Liberty State Park – 6 tot en met 8 juni

Parijs, Parc de Sceaux – 13 tot en met 15 juni

Global – 28 en 29 juni

Tijdens het evenement zullen er verschillende nieuwe Pokémon te vangen zijn. Zo maakt de mythische Pokémon Volcanion voor het eerst zijn opwachting in het spel. Deze Pokémon verscheen voor het eerst in Pokémon X & Y. Daarnaast zullen Zacian en Zamazenta in de spotlight staan. Zo zullen voor het eerst deze Pokémon beschikbaar komen in hun Crowned Shield en Crowned Sword vormen.

Tickets en extra’s

Tickets zijn vanaf nu te koop en tijdelijk voor een lagere prijs. Alle tickets zijn hier te verkrijgen. Global kun je in de in-game shop kopen. Voor Osaka zijn de kosten 3.100 yen (iets minder dan 20 euro), voor Jersey is het 25 USD en Parijs kost 22 euro. Op 2 april gaan de prijzen omhoog naar 3.600 yen, 30 USD en 25 euro.

Verder zijn er nog allemaal extra’s die je kunt aanschaffen. Zoals onderstaande merchandise bijvoorbeeld. De afgebeelde pin is niet in Osaka verkrijgbaar. Verder kun je nog extra tickets kopen zoals de Egg-thusiast welke je bonussen geeft voor het uitbroeden van eieren, de Raid Lover die je bonussen geeft tijdens raids en meer raid passes. De boeiendste mogelijk zijn de Citywide add-ons die je bonussen geven in de hele stad. Meer details vind je op de officiële pagina.