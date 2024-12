Ga op co-op-avontuur in Rascal’s Escape

Indie-ontwikkelaar The Good Evil komt binnenkort met een nieuwe titel: Rascal’s Escape. Vanaf 11 december is de co-optitel te spelen op Nintendo’s hybride console. Dat is dus al over twee dagen! Hieronder kun je de trailer bekijken, waarin de schattige en kleurrijke 2D-artstyle meteen de aandacht trekt:

December is een tijd van samenzijn, en daar hoort samen gamen natuurlijk ook bij. En wat is er dan leuker dan een cozy co-opgame? Rascal’s Escape komt mooi op tijd uit voor de feestdagen, en belooft heel wat gezinsvriendelijk speelplezier. Of je nu thuis op de bank speelt of onderweg in de trein wat vermaak zoekt, je geeft een van de Joy-Cons aan een ander en je duikt samen in de game. In Rascal’s Escape ga je op reis met Squirrel en Bear, die met z’n tweetjes door Europa reizen en verschillende bekende steden aandoen. De geniepige das Badger heeft hints achtergelaten die je moet volgen op een hectische schattenjacht. In elke stad valt natuurlijk van alles te ontdekken!

Rascal’s Escape zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en gaat € 27,99 kosten.