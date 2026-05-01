Magical Blush aangekondigd voor Switch en Switch 2

Dangen Entertainment en Alkacer Game Studio hebben aangekondigd dat hun nieuwe project ook naar de Switch en Switch 2 komt. Dit project, Magical Blush geheten, is een ‘spell-infused 2D action adventure game. Het spel belooft een mix van snelle combat en design welke de focus legt op het verkennen van je omgeving. Wanneer deze top-down Metroidvania moet verschijnen is helaas nog niet bekend, alleen dat het later dit jaar zal zijn. Een trailer is wel alvast verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Magical Blush volg je het verhaal van Arnin, een krachtige magiër en de wachter van de Elemental Lords. Nadat ze terugkomt van de astral plane komt ze erachter dat haar wereld vernietigd is. De Elemental Lords, ofwel chaotische magie, zijn losgelaten door een mysterieus figuur en bedreigen nu de wereld. Het is aan jou om de wereld te verkennen, de overlevenden te redden en je te verzetten tegen de krachten van vuur, water, wind, steen en spirit. Verzamel magie, koppel deze aan elkaar om krachtige combo’s te maken en de zwakke kanten van je vijanden uit te buiten. Het lot van de wereld ligt in jou handen!