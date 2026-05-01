Nieuwe LEGO-set Animal Crossing onthuld: Timmy & Tommy’s Fun Day Out

LEGO heeft wederom een aantal nieuwe sets aangekondigd, en ditmaal zit daar een nieuwe Animal Crossing-set bij. Het gaat om Timmy & Tommy’s Fun Day Out (setnummer 77059), en de set komt op 1 augustus 2026 op de markt. Hij gaat € 59,99 kosten en kan al gepre-orderd worden op de LEGO-website.

De set bestaat uit 513 stukjes en is daarmee niet enorm groot. Dat doet niets aan het bouwwerk af, dat er hartstikke leuk uitziet: Timmy en Tommy in een diorama met een brug over water en allerlei fleurige aankleding. Bijzonder is bovendien dat een aanzienlijk deel van de steentjes opgaat aan de personages zelf. Er is hier namelijk niet gekozen voor minifigs, maar voor personages die daadwerkelijk uit LEGO-steentjes bestaan. Daarmee introduceert LEGO in deze set een nieuw bouwconcept.

Timmy & Tommy’s Fun Day Out is de nieuwste Animal Crossing-set, maar zeker niet de eerste. In 2023 werd de samenwerking tussen LEGO en de geliefde game aangekondigd, en sindsdien zijn er al diverse sets verschenen. Heb jij er al een in je vitrinekast staan?