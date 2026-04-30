Karma Exorcist aangekondigd voor de Nintendo Switch

Infini Fun en Cyclos hebben aangekondigd te werken aan een nieuw project. De naam van dit project is Karma Exorcist, en moet in de toekomst ook op de NIntendo Switch verschijnen. Een releasedatum is op dit moment nog niet bekend. In het kort beschrijft de game zichzelf als een ‘side-scrolling metroidvania action adventure game, geïnspireerd door de mythologie van het oosten.’ Spelers zullen dan ook op de vuist moeten met demonen, verschillende magische voorwerpen verzamelen en de confrontatie opzoeken met de Tama Kings en de Ghost Emperors. Om iedereen alvast een beeld te geven van de game is er daarnaast een trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

De wereld van Karma Exorcist draait om balans. In deze wereld functioneren goede en slechte karma namelijk als een soort onzichtbaar magnetisch veld, welke de drie realms direct beïnvloeden. Als er teveel slechte karma is volgen er vanzelf rampen, en om dit tegen te gaan hebben de goden en boeddha’s langzaam maar zeker de onderwereld gevormd. Zo hebben ze bijvoorbeeld de Meng Po Soep (Potion of Oblivion) gecreëerd om herinneringen te wissen, de achttien levels van de hel om schuldige zielen te straffen en meer, alles om de balans te houden. Jij zult deze wereld verkennen, waarbij je je eigen pad kunt kiezen. Verken, vecht en kies welke route je bewandeld of welke probleem je oplost, waarbij er meerdere oplossingen zijn voor hetzelfde probleem.