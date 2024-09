Game Mania vraagt faillissement aan, winkels vanaf nu dicht

Het ging al een tijdje niet goed met Game Mania en de afgelopen periode was de grote winkelketen haastig op zoek naar een partij die de noodlijdende winkelketen wilde overnemen. Dat bleek uiteindelijk niet haalbaar met als gevolg dat Game Mania gisteren faillissement heeft aagevraagd. De fysieke winkels die nog over zijn zullen per vandaag ook gesloten zijn. De webwinkel blijft vooralsnog wél open. De afgelopen jaren sloot Game Mania al flink wat fysieke winkels in een poging de keten weer winstgevend te maken. Game Mania had op dit moment nog 18 winkels in Nederland en 12 in België, met 117 medewerkers. In 2019 had het bedrijf nog ongeveer 75 winkels

Op de website staat dat het bedrijf afwacht wat de rechtbank besluit over de faillissementsaanvraag. “Wij danken onze medewerkers voor hun inzet, onze klanten voor hun jarenlange loyaliteit, en onze handelspartners voor hun samenwerking.” Kocht jij nog veel bij Game Mania? En bezocht jij de fysieke winkels nog vaak? Laat het ons hieronder weten!