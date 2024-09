Nieuwe Pokémon trademarks duiken op in Japan

Eens in de zoveel tijd krijgen fans uit onverwachte hoeken nieuws over hun favoriete franchises. Of het nu gelekt promotiemateriaal is, leeftijd ratings of andere leakers. Nu is dat weer het geval van Pokémon. Drie tot dusver ongebruikte Pokémon trademarks zijn in Japan ingediend. Dit liet onder andere Pokekalos weten op X.

Hoewel er meteen al wordt gesproken over dat het nu echt tijd is voor remakes van gen 5 (Black & White) is dat zeer waarschijnlijk niet het geval. Joe Merrick van Serebii roept al wel op dat het zeer waarschijnlijk gaat om Pokémon TCG trademarks. Dit aangezien het woord Pokémon niet gebruikt wordt in de trademark. Ook Pokebeach zegt dat deze bewoording in de trend van TCG past.

De trademarks zijn Black Bolt, White Flare en Hot Air Arena. Als we er van uit gaan dat het inderdaad om TCG gaat dan kunnen we er redelijkerwijs van uit gaan dat Black Bolt en White Flare een focus hebben op generatie 5 of tenminste op Zekrom en Reshiram. De derde set is echter een mysterie.

Als het klopt dat White Flare een TCG-set is rondom Reshiram is er bovendien een grote kans voor de aanwezigheid van N’s Reshiram kaart. Deze werd vorige maand onthuld tijdens de Pokémon World Championships. Hier werd de kaart als één van de nieuwe trainer kaarten onthuld. Een terugkerende mechanic in Pokémon TCG.