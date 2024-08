[Gerucht] Assassin’s Creed maakt overstap naar Switch 2

Tijd om je hidden blades te slijpen! Assassin’s Creed is een gamereeks die al sinds 2007 niet meer is weg te denken uit de gamewereld. Desondanks is de populaire franchise redelijk ondervertegenwoordigd op Nintendo-consoles. Met de komst van de langverwachte Switch-opvolger lijkt daar echter verandering in te komen. Maakt Ubisoft een leap of faith?

Nothing is true, everything is permitted

Als we leakers NWeedle en Necro Felipe, twee prominente namen in de Nintendo-community, mogen geloven, is Ubisoft van plan om ook de recentere games de Nintendo-behandeling te geven. De eerdere Assassins’s Creed-games zijn al een tijdje op de Switch te spelen. We hebben het dan over de Ezio Collection, bestaande uit Assassin’s Creed 2, Brotherhood en Revelations, en de Rebel Collection, die bestaat uit Black Flag en Rogue. Sindsdien zijn er geen ports meer geweest; de games die vanaf dat moment uitkwamen, waren voor de volgende consolegeneratie (PS4 en Xbox One). Dat er nu toch weer Assassin’s Creed-titels de kant van Nintendo opkomen, laat niet alleen zien dat Ubisoft er veel vertrouwen in heeft dat die goed ontvangen zullen worden, maar biedt ook perspectief over wat de hardware van de Switch 2 aan zal kunnen.

🔥Leak Express: Assassins Creed Shadows está siendo porteado a Switch 2.



La intención es que esté listo para la ventana de lanzamiento de la nueva consola de Nintendo



Los ports de Assassins Creed Mirage, Valhalla, Odyssey y Origins también llegarán, estos dos últimos en un pack pic.twitter.com/YSBbFq1eXl — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) August 12, 2024

I can back up the Shadows part — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) August 12, 2024

Welke games kunnen we verwachten?

In de geruchten die de leakers de wereld in hebben geholpen, wordt een waslijst aan recentere Assassin’s Creed-games genoemd. Om precies te zijn: Shadows, Mirage, Valhalla, Odyssey en Origins. Als je even bedenkt hoe groot al deze games zijn, betekent dat heel wat uurtjes speelplezier! Wel valt op dat Assassin’s Creed 3, Unity en Syndicate schitteren in afwezigheid, maar moeten we daar echt over klagen als er zo veel games wél naar de Switch 2 zouden komen? Uit de geruchten blijkt verder dat Assassin’s Creed Shadows – het meest recente deel – uit zou moeten komen rond de release van de Switch 2. Voor de overige ports zijn er nog geen data bekend. Het zou ook zomaar kunnen dat ze bij elkaar worden gebundeld, zoals bij de eerdere releases ook gebeurd is. Naast Assassin’s Creed zou ook Skull and Bones een Switch-port krijgen, al is hier verder niets over bekend. Ook heeft Ubisoft eerder aan te geven aan remakes te werken.

Hoe schat jij deze geruchten in? En welke Assassin’s Creed zou jij het liefst op je Nintendo-console willen spelen? Laat het ons weten in de comments!