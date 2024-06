Ubisoft werkt aan Assassin’s Creed-remakes

Betekent dit de terugkeer van Altaïr, Ezio of Kenway?

Sinds de eerste Assassin’s Creed-game uitkwam in 2007 is de franchise niet meer weg te denken uit de gamewereld. En door de jaren heen hebben we de games zien groeien en veranderen, van de epische saga van Ezio Auditore tot de piratenescapades van Edward Kenway. Inmiddels zijn de games uitgegroeid tot RPG-achtige avonturen in de vorm van Odyssey en Valhalla, hoewel het nieuwere Mirage juist weer terugkeert naar de roots van de serie. En het lijkt erop dat we nog verder teruggaan…

In een interview heeft CEO Yves Guillemot laten weten dat Ubisoft werkt aan verschillende Assassin’s Creed-remakes. De werelden waarin de oudere games plaatsvinden zijn nog steeds waanzinnig, en door ze te moderniseren kunnen we ze op een nieuwe manier beleven, aldus Guillemot. Daar komt nog bij dat er vanuit de community veel interesse klinkt in Assassin’s Creed-remakes. Hij wijdt niet uit over welke games de remake-behandeling zullen krijgen, en al helemaal niet over de consoles waarop ze te spelen gaan zijn, dus dat is voorlopig nog afwachten. Wel gaan er al langer geruchten rond over een Black Flag-remake. Misschien komt die er wel aan.

Nieuwe games naast oude klassiekers

Volgens de CEO blijft het overigens niet bij remakes. Het bedrijf is van plan om (nog) regelmatiger games uit te brengen in de Assassin’s Creed-franchise, maar daarbij wel te zorgen voor meer variatie tussen de verschillende titels. Zo zou elke nieuwe game weer een andere ervaring moeten worden. Later dit jaar komt eerst nog Assassin’s Creed Shadows uit, maar op dit moment staat daarvoor geen Switch-release gepland. Aangezien de meest recente games uit de reeks ook niet naar de Nintendo-console zijn gekomen, is de kans reëel dat dat ook voor deze nieuwe titel zal gelden.

Guillemot had nog veel meer te zeggen. Het volledige interview lees je hier.

Welke game uit de Assassin’s Creed-reeks moet volgens jou absoluut een remake krijgen? Laat het ons weten in de comments!