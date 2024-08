MainFrames aangekondigd voor de Nintendo Switch

De Arcade Crew heeft vandaag aangekondigd dat hun nieuwe platformgame, MainFrames, begin 2025 naar de Nintendo Switch komt.

In deze game speel je als Floppy, een computerprogramma met een existentiële crisis. Je bevindt je in een digitaal universum binnen een COS (Computer Operating System), waar Floppy op zoek gaat naar zijn doel. De gameplay speelt zich volledig af binnen de vensters en het bureaublad van een PC-monitor. Spring van venster naar venster, los puzzels op en creëer nieuwe paden om verder te komen. Onderweg ontmoet je vreemde en kleurrijke personages die je helpen om de geheimen van het systeem te ontdekken. Elk gebied in deze gedigitaliseerde wereld heeft zijn eigen unieke stijl, mechanieken en geheimen. De unieke gameplay wordt versterkt door een micro-chille soundtrack die zorgt voor een ontspannen sfeer. MainFrames belooft een frisse, uitdagende en toch toegankelijke ervaring te worden voor fans van het platformgenre.

Ben jij benieuwd naar de game? Kijk dan hier de trailer en laat het weten in de reacties!