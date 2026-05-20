Gerucht: Nintendo Direct op komst

Nintendo is niet onbekend met het mikpunt van geruchten te zijn. Van games die moeten komen, releasedata en natuurlijk Nintendo Directs. Ondertussen is het alweer een flinke tijd geleden sinds de vorige Nintendo Direct en al helemaal sinds de laatste algemene. Natuurlijk hebben we wel flink wat nieuws gehad met losse presentaties en via bijvoorbeeld Nintendo Today. Volgens Jeff Grubb komt daar echter verandering in.

Volgens Grubb moet er halverwege juni een Nintendo Direct komen. Hij weet op het moment niet of het een normale Direct is of een Partner Direct, maar verwacht een normale. Dit onthulde hij in zijn podcast. Nu is Grubb geen onbekende in het medialandschap, zo heeft die recentelijk meerdere presentaties goed gehad. De bekendste leaker van Nintendo, Natethehate, zegt later deze week meer over een aankomende Direct te delen. Hij bevestigd of ontkend niet wat Grubb meldt.

Nu denk je misschien: een Nintendo Direct in juni? Wat een open deur om in te trappen. Ja, Nintendo heeft vaak een Nintendo Direct in juni, maar het is geen zekerheid. Nintendo heeft niet echt een standaard werkwijze en blijft regelmatig verrassen met aankondigingen en typen presentaties. Zoals de meerdere presentaties aan het begin van het jaar. Een shadowdrop van de onthulling van de Switch 2 en willekeurige onthullingen via Nintendo Today.