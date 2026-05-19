Hotel Barcelona krijgt versies voor Switch en Switch 2

Op 21 mei verschijnt er een gloednieuwe DLC voor de game Hotel Barcelona op de PS5 en Xbos Series S|X. Deze DLC voegt meer verhaal, boss fights, vijanden en meer toe. Echter, de game van ontwikkelaars Swery en SUDA51 gaat ook op de Switch en Switch 2 verschijnen. Een exacte datum is nog niet bekend helaas. Wel weten we dat de game $ 34,99 zal gaan kosten (waarschijnlijk ongeveer hetzelfde in euro).

De bijzondere horrorgame combineert slasher cinema, surrealisme, roguelite en actie combat in een bijzondere ervaring. Hoewel de game oorspronkelijk niet geweldig werd ontvangen is de game in maart flink vernieuwd opnieuw uitgegeven waarna de reviews een stuk beter werden.

De versies voor Switch & Switch 2 bevatten de basisgame, maar ook de Under New Management update, The Late Check-Out DLC en alle andere updates die tot nuu toe zijn verschenen. Verder bevat de game mogelijkheden voor co-op gameplay, online multiplayer en een PvP invasion mode.