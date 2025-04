Gespot: Assassin’s Creed Shadows krijgt PEGI-score voor Switch 2

Aan Switch 2-aankondigingen hebben we de afgelopen weken absoluut geen tekort gehad, maar er zijn toch een paar grote namen die (nog) niet in de schijnwerpers zijn getreden. Zo ook een van de grootste franchises die Ubisoft ooit heeft uitgebracht: Assassin’s Creed. In dit geval Assassin’s Creed Shadows, het nieuwste deel in de serie. Ondanks het gebrek aan een officiële aankondiging lijkt het erop dat dat deze game op Nintendo’s nieuwe console zal verschijnen.

Vorig jaar werd er al gespeculeerd over het feit dat Ubisoft de AC-reeks misschien naar Nintendo zou brengen. Verschillende prominente leakers gaven aan dat de gamegigant hier plannen voor had. Lang bleef het echter stil hierover. Hoewel Ubisoft zelf nog niets heeft aangekondigd, is er wel een PEGI-score opgedoken voor een Switch 2-versie van Assassin’s Creed Shadows. Het lijkt dus ineens zekerder dat de game voor de nieuwe Nintendo-console zal verschijnen. Kunnen we al 100% zeker zijn? Dat nog niet, maar het is over het algemeen een vrij betrouwbare graadmeter. Echter lijkt PEGI deze informatie gisteren per ongeluk te hebben gedeeld. Wie nu op de PEGI-website gaat kijken, ziet de Switch 2 niet meer in het rijtje staan. Even afwachten dus…

Sinds de Assassin’s Creed Black Flag- en Rogue-bundel zijn er geen games uit de franchise meer uitgebracht op de Nintendo Switch. En aangezien Ubisoft sindsdien de ene na de andere AC-game eruit heeft gepompt, zijn er dus best een aantal die geen Switch-release hebben gekend. Daarvan is het meest recente Shadows zonder meer de meest technisch geavanceerde. Als deze naar de Switch 2 kan komen, dan geldt dat hopelijk ook voor de eerdere delen.

Welke Assassin’s Creed zou jij het liefst op je Nintendo Switch 2 willen spelen? Laat het ons weten in de comments!