Star Wars Outlaws verschijnt op 4 september voor Nintendo Switch 2

Ubisoft heeft bevestigd dat Star Wars Outlaws, de eerste openwereldgame in het Star Wars-universum, op 4 september 2025 verschijnt voor de Nintendo Switch 2. De game werd eerder stilletjes aangekondigd tijdens de Nintendo Switch 2 Direct, maar heeft nu een officiële releasedatum.

In Outlaws speel je als Kay Vess, een jonge outlaw die haar eigen pad zoekt in een sterrenstelsel dat wordt beheerst door misdaad en chaos. Samen met haar trouwe metgezel Nix reist ze van drukke steden en duistere cantina’s tot uitgestrekte woestijnlandschappen. Of je nu kiest voor blastergevechten, sluiproutes of handige afleidingen: elke missie biedt meerdere mogelijkheden. Je reputatie speelt een belangrijke rol en verandert op basis van jouw keuzes. Neem opdrachten aan van verschillende criminele syndicaten, steel waardevolle goederen en navigeer door gevaarlijke situaties—te voet én vanuit je ruimteschip, de Trailblazer.

Zou jij het leven van een galactische outlaw aandurven? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!