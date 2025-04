[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 17

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

The Hundred Line – Last Defense Academy

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 23 april 2025

The Hundred Line: Last Defense Academy is een strategische RPG gecombineerd met visual novel-elementen. Je volgt het verhaal van scholier Takumi Sumino, die een normaal leven leidt in de Tokyo Residental Complex. Elke dag is zo ongeveer hetzelfde en er gebeurd nooit wat… tot er op een dag wel iets gebeurd. Vreemde monsters vallen de stad aan, en te midden van de chaos verschijnt een wezen dat zichzelf SIREI noemt, die Takumi krachten belooft die hemzelf en zijn naasten kan beschermen. Het enige wat hij daarvoor moet doen is zichzelf in zijn borst steken!

Niet veel later bevind Takumi zich plots in de Last Defense Academy, een kolossale school in het midden van nergens, omringd door een vreemd buitenaards vuur. Hij en 14 anderen zijn gekozen voor de Special Defense Unit, en hebben de taak gekregen de school gedurende 100 dagen tebeschermen. Hun bloed is veranderd in het mysterieuze Hemoanima, een gemuteerde bloedsoort die bovennatuurlijke krachten geeft. Hoe veel durven ze op te geven om terug te gaan naar hun oude leven? Hoe ver durven ze te gaan om de wereld te redden van deze verachtelijke wezens?

Sunderfolk

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 23 april 2025

Sunderfolk is een tactische turn-based RPG, die gemaakt is voor couch co-op. Hoe dat werkt? Een gratis app veranderd je telefoon in een controller, waardoor iedereen zijn eigen stats, inventory en skill cards bijhoudt, zonder dat je daar anderen bij in de weg zit! Kies uit zes unieke classes: Arcanist, Bard, Berserker, Pyromancer, Ranger of Rogue en verken de magische en gevaarlijke Sunderlands. Elke class heeft zijn eigen speelstijl en manieren om beter te worden. Dus grijp een paar vrienden en ontdek opnieuw de magie van samen een spelletje spelen.

Old Skies

Prijs in de Nintendo eShop: €19,49 – 23 april 2025

Old Skies is een point-and-click avontuur waarbij je door de tijd heen reist. Je volgt het verhaal van Fia Quinn, een vertegenwoordiger van de ChronoZen agency. Jouw baan bestaat uit het begeleiden en bewaken van zeven personen die de wens (en het geld) hebben om door de tijd te reizen. Sommige zijn gewoon nieuwsgierig, terwijl andere wat onafgemaakte zaken hebben in het verleden. Ze hebben in ieder geval een klein fortuin neergelegd voor deze reis, dus het is aan jou om ze gelukkig te houden terwijl je ervoor zorgt dat ze zich aan de regels houden.

Wat verder verschijnt in de week van 21 tot en met 27 april

23 april – The Hundred Line – Last Defense Academy Digital Deluxe Edition

23 april – JALECOlle Famicon Ver. Magic John & Totally Rad

23 april – Hegzis

23 april – Out of Moves

24 april – Love Live! Nijigasaki High School Idol Club

24 april – Atama

24 april – Deep Deep Deep Nightmare

24 april – Clash or Rivals

24 april – 9th Dawn Remake

24 april – Super Technos World: River City & technos

24 april – Room 03

24 april – Cave of Illusions

24 april – Korean Drone Flying Tour Geomdansan

24 april – Dreamy Syrup

24 april – Spot the Difference with Masterpieces

24 april – Medical Lab Science: Anime Doctor Love in the Public Hospital

24 april – Beeflowers Royal garden

24 april – Brain Challenge: Spot the Real One

24 april – Where’s That Person?

24 april – Aha! Spot the Change Brain Teaser

24 april – Brain Teaser! Spin & Build Castle

24 april – Cats Visiting Historical Times

25 april – Urban Flow – Master Edition

25 april – Aooni: The Horror of Blueberry Onsen

25 april – Hero Collection – 3 in 1

25 april – Sunseed Island

25 april – Spy Guy – Jigsaw Fun

25 april – Breakfast Bar Tycoon – Definitive Edition

