Girlfriend From Hell aangekondigd voor de Switch

Januari zit er alweer op, en dat betekent dat Valentijnsdag niet lang meer op zich laat wachten. Hoe beter om de dag van de liefde te vieren dan de release van Girlfriend From Hell? Uitgever Sometimes You en ontwikkelaar That Guy’s Games lijken een weloverwogen keuze te hebben gemaakt om hun arcade puzzler precies op die dag uit te brengen. Aan de trailer te zien is deze wraakzuchtige game over een nijdige vriendin alles behalve liefdevol:

Girlfriend From Hell is het klassieke verhaal van een tot over haar oren verliefd meisje, Miya, dat vindt dat haar vriend, Haruto, te veel met zijn videogames bezig is en meer aandacht aan haar zou moeten besteden. Wie kent het niet. Als laatste redmiddel vraagt ze hem ten huwelijk, maar hij wijst haar af. Dat maakt haar boos, en er zit dus nog maar één ding op: wraak. Girlfriend From Hell draait volledig om het ten uitvoering brengen van deze wraak! In deze 2D-game ga je op zoek naar items om je vriendje het leven zuur te maken. Home Alone-style!

Girlfriend From Hell zal digitaal verkrijgbaar zijn en moet € 4,99 gaan kosten.

Durf jij het aan om je Valentijnsdag aan deze game te besteden?