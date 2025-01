[Gerucht] Forza Horizon 5 scheurt naar de Switch 2

De leaker eXtas1s, die in het verleden heeft geclaimd dat Forza Horizon 5 naar de PlayStation 5 komt, wat inmiddels is bevestigd, beweert nu dat de game ook naar de Switch 2 komt. Dat heeft hij vandaag in een post op X vermeld.

De kans dat dit gebeurt is zeer aanwezig aangezien Microsoft vorige week al liet weten dat ze er naar uitkijken om games voor de Switch 2 te maken. De PlayStation-versie van Forza Horizon 5 wordt verzorgd door Panic Button. Dezelfde studio die ook verantwoordelijk was voor de ports van onder andere DOOM 2016, DOOM Eternal en Rocket League voor de Switch. Microsoft is de laatste tijd hard bezig met hun multiplatform strategie. Zo brachten ze vorig jaar: Pentiment, Grounded en Sea of Thieves al naar de PlayStation. En krijgen Indiana Jones and the Great Circle en DOOM: The Dark Ages ook nog een PlayStation port.

Een Switch 2 port van Forza Horizon 5 zou helemaal in lijn zijn met Microsofts nieuwe strategie. Of Microsofts populaire race franchise ook echt naar de Switch 2 komt kunnen we op dit moment nog niet 100% bevestigen. Neem dit nieuws daarom dan ook met een korreltje zout. Zou jij graag Forza op een Nintendo platform willen spelen? Laat het weten in de reacties!

