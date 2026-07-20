3D-platformer Teeto is nu te spelen op de Switch (2)

Afgelopen december onthulden uitgever Super Rare Originals en ontwikkelaar Eat Pant Games dat Teeto in 2026 naar de Nintendo Switch zou komen. Op 15 juli was het zover en verscheen de 3D-platformer niet alleen voor de Switch maar ook voor de Switch 2. Beide versies zijn momenteel nog met een leuke korting te verkrijgen in de Nintendo eShop. Tot en met 12 augustus betaal je geen €16,99 maar €13,59 voor zowel de Switch als Switch 2-versie. Een release hoort natuurlijk gevierd te worden, dus onderaan vind je de bijbehorende launchtrailer.

Teeto is een 3D-avonturenplatformgame met in de hoofdrol Teeto en Nory – een blob en een konijn. Zij beleven een spannend avontuur waarin ze proberen te voorkomen dat schaduwen zich verder verspreiden. De game speelt zich namelijk af in een heldere en kleurrijke wereld. Absorbeer alledaagse voorwerpen uit de wereld en gebruik hun krachten om de schaduwen te bestrijden en een excentrieke groep personages te helpen. Samen spelen is altijd leuker, en dat kan met split-screen co-op! Los samen puzzels op en help elkaar in dit wilde avontuur.