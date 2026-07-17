Hela: of Mice & Magic lanceert in Q4 2026

Een jaar geleden werd Hela aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. Daarbij werd vermeld dat de game in 2026 zou verschijnen. Enige tijd geleden kwam er al een update: de naam wijzigde van Hela naar Hela: of Mice & Magic. Nu heeft uitgever Knights Peak middels een trailer nog een leuk nieuwtje onthuld. De game zal in kwartaal vier van dit jaar verschijnen. De trailer kan je hieronder bekijken.

Hela: of Mice & Magic is een openwereldgame waarin je in de huid kruipt van een behulpzame, maar vooral dappere muis. Tijdens het 3D-avontuur gaat dit kleine knaagdiertje op zoek naar ingrediënten om magische drankjes mee te brouwen. Dit doet het beestje om een aardige heks van haar ziekte af te helpen. Het spel laat je Scandinavische landschappen verkennen en puzzels oplossen. Dit doe je echter samen met jouw kikker rugzak die je laat klimmen, trekken en in de hoogte laat zwaaien.

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