Eerste blik gedeeld op klassieke Mii’s in Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo Switch Sports Resort werd vorige maand aangekondigd in een Nintendo Direct. De game bevat allerlei sporten die we al kennen uit de games Wii Sports en Wii Sports Resort, maar bevat daarnaast ook nieuwe sporten zoals duimworstellen. Tijdens de Direct zagen we voornamelijk de sportmates die we kennen uit Nintendo Switch Sports. Vandaag heeft een Japans game tijdschrift de eerste goede blik gedeeld op de look van de klassieke Mii-personages in de game. Het design van deze Mii-personages is hieronder te zien. Wat erg opvalt aan dit nieuwe design is dat de bouw van de Mii’s vanaf de onderkant ze een stuk langer lijkt. Verder zien de Mii’s eruit zoals we ze kennen.

Ben jij van plan om met Switch Sports Resort aan de slag te gaan? En ga jij dan spelen met deze klassieke Mii-personages of toch met de Sportmates? Laat het weten in de reacties!