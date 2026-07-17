Sir You Are Being Hunted plotseling verschenen voor de Nintendo Switch

Vijf jaar geleden is aangekondigd dat survival horror Sir You Are Being Hunted naar de Switch zou komen. In de tussentijd kwam er echter weinig informatie over naar buiten, waardoor vele dachten dat dit project voor de Switch geschrapt was. Niets bleek echter minder waar. Nu, 13 jaar nadat de game voor het eerst verscheen op PC, is de game eindelijk beschikbaar voor consoles, waaronder de Nintendo Switch. Ontwikkelaar Big Robot en uitgever Ocean Media hebben dat bekend gemaakt. Benieuwd hoe deze, voor de tijd erg populaire, survival open world game eruit ziet? We hebben de originele trailer van 12 jaar geleden even voor je toegevoegd. Deze kun je hieronder bekijken.

Sir You Are Being Hunted is een ‘procedurally-generated’ open world survival horror game, met een nogal erg Brits tintje. Spelers worden wakker op een mysterieuze archipel bestaande uit neerslachtige dorpjes, rotsachtige berglanden, vervallen boerderijen en moerassen. Met niet veel meer dan je eigen kunnen en wat onkruid waar je je kunt verstoppen zul je uit de handen moeten blijven van steeds slimmer wordende robots… Britse robots wel te verstaan. Compleet met tweeden jasje en grote nep snor. Deze jagen op je voor de sport, en het enige wat je kunt doen is je omgeving verkennen en spullen vinden die je helpen net iets langer in leven te blijven. De enige die je helpt is de stem van ene Walter: een loyale butler met uitstekende manieren maar vreemde tips en tricks.