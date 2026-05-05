Guitar Hero-maker brengt Sound System naar Nintendo Switch 2

Ritmegame Sound System werd al enige tijd geleden aangekondigd, maar nu heeft Echo Foundry bekendgemaakt dat de game ook naar Nintendo Switch 2 komt. Net als voor andere platforms is er nog geen releasedatum bekend. Hij zal eerst in early access uitkomen, en dat zal waarschijnlijk niet voor de Switch 2 zijn. Nog even geduld dus.

Dit is er een voor liefhebbers van Guitar Hero, Rockband en zelfs DJ Hero. Sound System is gemaakt door dezelfde mensen die deze iconische games uit de ’00’s hebben gemaakt. De belofte is: de volgende generatie muziek- en ritme-ervaringen. Grote woorden. Het plan is om dit te doen door diverse features, zoals creator tools en een communityplatform waar mensen muziek met elkaar kunnen delen. In het begin zijn er zo’n 50 nummers om te spelen. Anders dan we gewend zijn van de O.G’s staan hier niet voornamelijk bekende gitaarnummers op, maar krijgen ook coverbands, indie-artiesten en opkomende bandjes de kans om te schitteren. Veel van deze nummers zullen gratis zijn, maar er staat ook betaalde DLC op de planning. Heb je je nummer gekozen, dan moet je nog een weapon of choice selecteren – je instrument. Hierbij kun je kiezen uit gitaar, bas, keyboard en zang. Verder zijn er diverse speelmodi om uit te kiezens: Classic, Pro en Hardcore. Elk met hun eigen moeilijkheidsgraad.

