Switch 2 Pokémon Pokopia bundel aangekondigd voor Australië en Nieuw-Zeeland

Na de eerdere Switch 2-bundels met Mario Kart World en Pokémon Legends: Z-A, is er nu door Nintendo een nieuwe bundel aangekondigd. Namelijk één met de onwijs populaire hit Pokémon Pokopia. De bundel gaat vanaf 5 juni te verkrijgen zijn, maar let op: vooralsnog alleen in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat blijkt uit onderstaande post op X:

Build your charming utopia with this #NintendoSwitch2 + #PokemonPokopia bundle, available from 5th June!



Keep an eye out for this bundle on My Nintendo Store and select retailers in Australia & New Zealand. pic.twitter.com/rBOHqjE6ZH — Nintendo AU NZ (@NintendoAUNZ) May 5, 2026

Het gaat om een bundel met de Nintendo Switch 2 console en een downloadcode voor de game – dus geen gamekeycard van Pokémon Pokopia. Een set zoals we die ook kennen van de eerdere bundels. Verder is er nog niets bekendgemaakt over de prijs of wanneer pre-orders van start gaan. En nog belangrijker, ook niet of de bundel wereldwijd uit gaat komen. Dus vooralsnog gaat deze set niet bij ons te koop zijn. Mocht daar nieuws over volgen, dan laten we dat jullie uiteraard weer weten!