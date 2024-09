Harry Potter: Quidditch Champions krijgt releasedatum

In juni dit jaar werd bekend dat Harry Potter: Quidditch Champions naar de Nintendo Switch zal komen. De game is inmiddels al verkrijgbaar op andere platformen, maar zal binnenkort ook naar de Switch komen. Warner Bros heeft nu onthuld dat Harry Potter: Quidditch Champions vanaf 8 november dit jaar beschikbaar zal zijn op Nintendo’s hybride console. Deze versie werd eerder uitgesteld, omdat de ontwikkeling ervan meer tijdig nodig had. Afgelopen maand dook er nog een nieuwe trailer van de game op.

Harry Potter: Quidditch Champions speelt zich af op bekende plekken uit de tovenaarswereld en bevat personages en verwijzingen die fans zullen herkennen. Zo kun je in deze nieuwe game onder andere vliegen door beroemde arena’s als Beater, Chaser, Keeper of Seeker. Dit kan in verschillende spelmodi, zoals solo, competitieve multiplayer en online co-op. Of je nu speelt in de tuin van het Nest of tijdens het Quidditch Wereldkampioenschap, spelers kunnen kiezen om te spelen als of tegen bekende personages zoals Harry Potter, Ron Wemel, Hermelien Griffel en anderen.

Kijk jij uit naar deze nieuwe Harry Potter-game? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!