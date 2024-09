Reynatis krijgt demo + nieuwe trailer

Over twee weken kunnen we met actie-RPG Reynatis aan de slag. Deze game, welke twee protagonisten volgt in een Tokyo waar magie echt bestaat, werd begin dit jaar in de Japanse Nintendo Direct aangekondigd. Het werd daarna al snel duidelijk dat de game deze herfst ook in het westen zou verschijnen, en deze datum komt rap dichterbij. Om mensen alvast een voorproefje van de game te geven heeft NIS America nu een demo online gezet. Hierin kun je alvast de eerste hoofdstukken doorlopen met hoofdpersonages Marin Kirizumi en Sari Nishijima. Om dit nieuws verder bekend te maken is er ook een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

De wereld van Reynatis

Reynatis speelt zich af in een wereld zoals onze waarin magische krachten echter gewoon bestaan. De game draait om twee hoofdpersonen, Marin en Sari. Dit zijn allebei magiërs, maar dat is ook echt het enige wat ze met elkaar gemeen hebben. Waar Marin jarenlang is onderdrukt vanwege zijn magische krachten en nu de sterkte wil worden om zich vrij te vechten, gebruikt Sari haar krachten juist om de orde in de stad te handhaven. Zij ziet de onderdrukking van magische krachten als een goed iets, en wanneer de twee elkaar ontmoeten leidt dat natuurlijk tot botsingen.

De game speelt zich verder af in Tokyo, met in het bijzonder de wijk Shibuya. De wijk is met zorg nagemaakt, dus je zult toeristische hotspot ook in Reynatis kunnen vinden. Je kunt kiezen hoe je je door deze stad beweegt. Onderdruk je je magie zodat je onopvallend tussen de burgers door kunt bewegen? Of profiteer je van je magische talenten, met het risico dat de autoriteiten je achterna komen? Ook in gevechten is dit van belang. Onderdruk je je magie, dan kun je alleen ontwijken. Wissel je naar je magische modus dan kun je aanvallen, maar niet verdedigen. Snel schakelen is dus essentieel. En er is meer te verkennen dan alleen Shibuya. Je zult ook doorgangen naar een magische dimensie vinden waar alleen magiërs toegang tot hebben. Wat ligt hier allemaal verborgen?