[Review] Shashingo: Learn Japanese with Photography – Leuk leren

Met anime, manga, J-pop en nog veel meer weet Japan aardig de wereld te veroveren. Het is dan niet gek dat mensen steeds meer willen weten over het land. Al vormt de taal nogal een barrière. Het verschilt sterk van het Nederlands en Engels, en is daardoor een uitdagende taal om te leren. Om geïnteresseerde daarmee te helpen is er nu de game Shashingo: Learn Japanese with Photography.

Ik ben inmiddels al een jaar bezig met het leren van de taal, waarvan het laatste half jaar intensief. Qua niveau zit ik al boven wat Shashingo je probeert te leren, maar dat is helemaal niet erg. Ook dan is de game vermakelijk om met de Japanse taal bezig te zijn.

Houd je camera in de aanslag

In Shashingo heb je een deel van een stad tot je beschikking. Daarin kan je in first-person rondlopen en de stad onderzoeken. Het is de bedoeling dat je jouw camera tevoorschijn haalt en foto’s gaat maken van alles wat je maar tegenkomt. In totaal zijn er 145 dingen om een foto van te maken. Wanneer je eenmaal een foto hebt gemaakt, wordt dat jouw flashcard met daarop het Japanse woord, de foto en de vertaling. Op de achterkant vind je een aantal gerelateerde begrippen. Zelf heb ik ervoor gekozen om eerst alles te vinden voor ik aan de slag ging met het leren van de woorden. Ik heb er ongeveer 1,5 uur over gedaan om ze allemaal te vinden.

Ook als je al alles hebt gevonden, blijft het leuk om foto’s te maken. Zo kan je variëren met het gebruik van filters. Daarmee kan je jouw flashcards naar wens aanpassen met een foto die voor jou het meest geschikt is.

Het leren van Japanse woorden

Vervolgens is het tijd voor de volgende stap: leren. Je kan zelf kiezen welke woorden je wilt leren en of je het luisteren en/of het lezen wilt oefenen. Dan krijg je bijvoorbeeld het woord 猫 voorgeschoteld en moet jij een foto gaan maken van wat dat betekent. Omdat ik de woorden al kende vormde het voor mij geen uitdaging om ze te leren. De meeste moeite had ik nog met het vinden van de dingen in de wereld. Leuk en aardig als ze willen dat je specifiek iets moet fotograferen, maar niet altijd weet je precies waar je dat kan vinden.

Naar mijn mening zijn de begrippen om te leren de echte basis en meer niet. Er zitten een hoop Engelse leenwoorden tussen die gebruik maken van katakana. Ik had liever gezien dat er wat meer variatie zou zijn en ook meer kanji. Daarom ben je er ook nog lang niet wanneer je deze game gespeeld hebt. Het is slechts het begin van een lange weg tot je de taal een beetje onder de knie begint te krijgen.

Naast het leren van de woorden is er ook een soort lesboekje beschikbaar. In meerdere lessen kan je lezen over alledaagse gesprekjes en welke zinnen handig kunnen zijn. Daarbij wordt gelijk een beetje grammatica uitgelegd. Maar ook hier geldt dat het slechts een klein stukje van de basis is.

Al met al is Shashingo: Learn Japanese with Photography niet geschikt voor wie al wat Japans begrijpt. Het is natuurlijk hartstikke leuk om te zien dat je alles gelijk al weet, maar dat is niet het doel van de game. Het is eerder bedoeld om mensen te interesseren in het leren van de taal en daar slaagt de game zeker in. Dit moet je zien als een begin en hierna zal je over moeten stappen naar een lesmethode die je verder kan brengen.