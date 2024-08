Er is een nieuwe trailer voor Harry Potter: Quidditch Champions

Warner Brothers heeft een nieuwe trailer voor Harry Potter: Quidditch Champions uitgebracht genaamd ”Magic is in the Air.” In deze trailer kunnen fans meer ontdekken over de snelle, magische sport die oorspronkelijk uit de Harry Potter-boeken en -films komt. De trailer toont ook de mogelijkheid om je eigen personage aan te passen, naast andere interessante elementen.

Harry Potter: Quidditch Champions speelt zich af op bekende plekken uit de tovenaarswereld en bevat personages en verwijzingen die fans zullen herkennen. Spelers kunnen genieten van de opwinding van het vliegen door beroemde arena’s als Beater, Chaser, Keeper of Seeker in verschillende spelmodi, zoals solo, competitieve multiplayer en online co-op. Of je nu speelt in de tuin van het Nest of tijdens het Quidditch Wereldkampioenschap, spelers kunnen kiezen om te spelen als of tegen bekende personages zoals Harry Potter, Ron Wemel, Hermelien Griffel en anderen. Harry Potter: Quidditch Campions komt deze kerst naar de Nintendo Switch.

Welk Harry Potter-personage is jouw favoriet? Laat het ons weten in de reacties en bekijk hier de trailer ‘Magic is in the Air.'”