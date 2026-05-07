Hell is Us bevestigd voor Nintendo Switch 2 + releasedatum

Enkele maanden geleden verscheen er bericht dat Hell is Us mogelijk naar de Nintendo Switch 2 komt. Dit na een update van de ESBR pagina van de game, waar, naast andere moderne consoles, nu ook staat dat de game beschikbaar is op de Nintendo Switch 2. Nou, het gaat nog even duren, maar deze third-person action adventure game komt inderdaad naar de Switch. Nancon en Rogue Factor hebben de game eindelijk bevestigd, en ook meteen een releasedatum gegeven. Vanaf 26 september zullen we met de titel aan de slag kunnen. Voor geïnteresseerden is er ook meteen een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Hell is Us verken je een semi-open world terwijl je op zoek bent naar de antwoorden op je vragen. Het speelt zich af in het land Hadea, welke verscheurd wordt door een burgeroorlog. Jij sluipt dit land binnen op zoek naar je ouders, maar komt er al snel achter dat er in het gebied zich een vreemde calamiteit heeft voorgedaan, waardoor bovennatuurlijke wezens nu hier ronddolen. Moderne wapens doen niets tegen deze wezens, maar jou drone en zwaard zijn van een ander tijdsperk. Leer hier op slimme manieren mee omgaan om deze vreemde wezens de baas te zijn terwijl je te voet het land verkent. Daarbij zal je vooral op je eigen instinct moeten vertrouwen, want de game kent geen map, kompas of quest markers. Jou verhaal en keuzes zijn voor jou alleen.