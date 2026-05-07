Mina the Hollower verschijnt op 29 mei

Mina the Hollower werd al in 2022 voor het eerst aangekondigd. Daarna volgde een lange, hobbelige weg met zelfs een releasedatum die werd uitgesteld. Nu is het eindelijk wel zover. Mina the Hollower heeft een releasedatum gekregen. Op 29 mei zal de game nu echt uitkomen voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Een trailer van de game kan je hieronder bekijken.

Mina the Hollower is een actie-avonturengame geïnspireerd door gotische horror en de oude 8-bit avonturen op de Gameboy. Maar deze keer in 60fps! Mina is een uitvinder en lid van het Hollowers-gilde: een gilde dat onderzoek doet naar de krachten der aarde. Zo kunnen Hollowers bijvoorbeeld sneller ondergronds reizen. Eén van Mina’s uitvindingen, de Spark Generators, betekenen veel voor de bewoners van Tenebrous Isle. Maar wanneer de baron van dit eiland haar om hulp vraagt omdat haar uitvinding ermee op is gehouden, riekt alles naar sabotage.

