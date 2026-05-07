Releasedatum voor Steins;Gate Re:Boot in Japan (Switch en Switch 2)

Binnen het visual novel-genre is het Science Adventure-universum een van de bekendste series (vaak afgekort tot SciADV). Een franchise bestaande uit onderling verbonden sciencefictionverhalen, gecreëerd door Mages – aanvankelijk in samenwerking met Nitroplus. Het bevat titels als Chaos;Head en Robotics;Notes, maar de bekendste blijft toch Steins;Gate met een geweldig verhaal over tijdreizen. De originele versie hiervan dateert alweer uit 2009 (Xbox 360). In de jaren daarna werd het geport naar pc, mobiel en diverse Sony-consoles, behalve naar een Nintendo-platform. Van Steins;Gate volgden ook een manga-serie, een anime-serie van 24 afleveringen in 2011 en een anime-film in 2013. In 2019 kwam bij ons in het Westen de Elite-versie van de game voor de Nintendo Switch uit. Die hergebruikt animaties van de anime-serie maar bevat ook nieuw ontwikkelde visuals. En nu is er dus een heruitgave van Steins;Gate aanstaande.

Steins;Gate Re;Boot

In 2024 werd tijdens een speciaal concert voor de viering van het 15-jarig jubileum van de game een nieuwe versie – Steins:Gate Re:Boot -aangekondigd. Een heruitgave met vernieuwde graphics, een verfijnde gebruikersinterface en extra verhaallijnen die in 2025 in Japan zou moeten uitkomen. Maar op welke platformen bleef onduidelijk. De release werd vervolgens uitgesteld naar 2026 en in november 2025 onthulde Spike Chunsoft dat zij in het Westen een pc-versie uit gaan brengen. Wanneer precies weten we nog niet, maar wat nu wel bekend is gemaakt is een releasedatum voor Japan. Daar zal Steins;Gate Re:Boot op 20 augustus verschijnen voor de Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4 & 5, Xbox Series en pc. De Japanse release ondersteunt de Engelse taal, dus het zou zomaar kunnen dat ook dan de pc-versie bij ons uit gaat komen.

Voor Nintendo-fans is het helaas nog wachten op de aankondiging van een eventuele Westerse Switch (2)-release. Al gaat de game in Japan ook fysiek uitkomen voor zowel de Switch als Switch 2 (game volledig op cartridge), én die bevatten allebei dus Engels. Importeren is dan ook zeker een optie. Voor wie nog onbekend is met Steins;Gate vind je hier onze review van Steins;Gate Elite. Bekijk vooral ook hieronder de (Japanse) openingsfilm van Steins;Gate Re;Boot.

