Weer een verkoop-mijlpaal voor Pragmata

Op 17 april kwam Pragmata uit voor o.a. de Switch 2. De eerste verkoopcijfers toonden dat de game binnen twee dagen na release wereldwijd al meer dan 1 miljoen keer over de (digitale) toonbank was gegaan. Een vliegende start dus. En daar blijft het niet bij, want nu deelt Capcom opnieuw een verkoop-mijlpaal. Binnen 16 dagen is Pragmata inmiddels al meer dan 2 miljoen keer verkocht. Dit getal betreft alle platforms samen. Op het hoofdkantoor van Capcom vieren ze deze prestatie ook. Daar is op de eerste verdieping een levensgroot standbeeld van Diana te zien, met in haar hand een kaartje waarop staat: ‘Wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht!!‘.

Een volledig nieuw IP van Capcom

Pragmata is inmiddels dus een behoorlijk geslaagd nieuw IP van Capcom. In dit sciencefiction-avontuur volg je Hugh, lid van een noodlottig onderzoeksteam, en Diana, een jonge androïde. Zij bevinden zich op een door een malafide AI overgenomen maanbasis en zijn naarstig op zoek naar een manier om terug naar aarde te komen. Wat de game zo uniek maakt is de gameplay waarbij je beide hoofdrolspelers tegelijk bestuurt. In onze review beschrijft Jorden dat het wat tijd kost om dit onder de knie te krijgen, maar dat die aanloop absoluut de moeite waard is. Mocht je graag zelf een voorproefje krijgen voordat je de hele game aanschaft: in de Nintendo eShop is de gratis Switch 2-demo nog gewoon te downloaden.

Ben jij al met Pragmata aan de slag gegaan? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!