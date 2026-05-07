Black Jacket komt volgende week naar de Nintendo Switch

Skystone Games en Mi’pu’mi Games hebben aangekondigd dat hun aankomende roguelite deckbuilder Black Jacket ook naar de Nintendo Switch komt. De gameplay van deze stijlvolle game is geïnspireerd door Blackjack, en we zullen al aardig snel hiermee aan de slag kunnen. De game staat namelijk gepland voor volgende week, 12 mei om precies te zijn. Voor iedereen die benieuwd is naar deze game is er ook een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Speel Black Jack tegen de rusteloze zielen die rondwalen in het helse hiernamaals. Je speelt voor geld, iets waarvan je heel veel zult nodig hebben om de veerman om te kopen en uit de hel te ontsnappen. Maar pas op. Dit is niet je normale potje Black Jack, en je wilt dus ook niet teveel inzetten als je niet weet wat er op het spel staat. Verzamel vreemde kaarten en vul je deack aan, waarmee je de regels kunt veranderen of breken, allemaal om de controle over de tafel te blijven houden. Verzamel krachtige artefacten, kaarten en zelfs vloeken om je tegenstanders de baas te zijn. Leer wie je tegenstanders zijn, hun verhaal, en het jouwe, en breek deze oneindige cyclus. Weet jij uit de hel te ontsnappen?