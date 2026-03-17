Heroes Made in Asia heeft weer een gamegedeelte

Het kleine broertje van Heroes Dutch Comic Con komt er weer aan. Op 21 en 22 maart transformeert de Jaarbeurs Utrecht weer in een plek voor alles rondom Azië. Waar Comic Con echt voor de popculture is, is Heroes Made in Asia echt voor alles rondom Azië.
Natuurlijk heeft het evenement genoeg gasten zoals Danny Chung, Baby Saja, van K-Pop Demon Hunters, maar ook voice actors van anime, games en live-action series als Netflix’s One Piece. Verder zijn er nog meerdere workshops en is er genoeg eten op de Food Market. Of shop merch van populaire franchises of meer lokale producten zoals Indonesische sambal.
Maar wij zijn natuurlijk een gamingwebsite. Hoewel Nintendo niet officieel een aanwezigheid heeft zullen verschillende games beschikbaar zijn bij verschillende stands. Zo zijn er stands met Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart en Street Fighter. Ook kun je bij Plaion aan de slag met Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3 en Yakuza Kiwami 3. Of ga los op Just Dance met Ubisoft.