Elizabeth Maxwell en Jason Liebrecht zijn te gast tijdens deze editie van Heroes Made in Asia

Dat er ook in 2025 weer een nieuwe editie van Heroes Made in Asia zou komen, was al bekendgemaakt. Echter is onlangs de kaartverkoop van het evenement van start gegaan en is er vandaag bovendien leuke informatie naar buiten gekomen. Mocht je zaterdag 15 en/of zondag 16 maart van de partij zijn, dan krijg je namelijk de kans om de Amerikaanse stemacteurs Elizabeth Maxwell en Jason Liebrecht in het echt te ontmoeten! Uiteraard kun je als fan met ze op de foto, een handtekening bemachtigen of diverse vragen stellen.

Maar waar zou je Elizabeth en Jason van kennen? Elizabeth Maxwell kun je herkennen uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild, waar ze de rol van Urbosa op haar heeft genomen. Mocht je fan zijn van Anime dan heb je haar stem wellicht een keer voorbij horen komen in My Hero Academia, Attack on Titan of Dragon Ball Super. Ook de stem van Jason Liebrecht is te horen in iets van Dragon Ball, aangezien hij de stem in heeft gesproken van Champa en Tapion in Dragon Ball Z. Eén van zijn bekendste rollen is misschien wel Lucci uit One Piece.

Wat valt er nog meer te beleven?

Alsof het niet al leuk genoeg is om deze twee stemacteurs te ontmoeten, valt er over een paar weken natuurlijk nog veel meer te beleven in de Jaarbeurs van Utrecht. Zo kun je jouw allermooiste cosplay outfit laten zien aan de rest of natuurlijk kijken naar anderen die verkleed zijn als diens favoriete personage. Tevens kun je genieten van overheerlijke Aziatische gerechten en snack en kun je natuurlijk leuke games spelen. Ben je nieuwsgierig geworden naar het event? Neem dan een kijkje op de officiële website, waar je trouwens ook tickets kunt kopen als je dat graag wilt.