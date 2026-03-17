Systeemupdate 22.0.0 voor Switch en Switch 2 – voegt Handheldstijl-boost toe voor S2

Nintendo brengt regelmatig systeemupdates uit voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Vandaag is versie 22.0.0 verschenen. Dit is de . En ook dit keer gaat het om een significante, met de belangrijkste toevoeging een zogenaamde ‘Handheld Mode Boost’-optie voor de Switch 2. Of in het Nederlands: een Handheldstijl-boost. De belangrijkste verandering voor de Switch is de toevoeging van een nieuwe functie waarmee je notities over je vrienden kan opslaan in de vriendenlijst. Zo kun je makkelijker onthouden wie ze zijn. Uiteraard is deze feature ook onderdeel van de Switch 2-update. De volledige patch notes voor de Switch kan je vinden en die van de Switch 2 .

Handheldstijl-boost

De grote vraag is natuurlijk wat de Handheldstijl-boost inhoudt. Al zegt de naam eigenlijk al wat het doet. Wanneer deze functie is ingeschakeld zorgt het er namelijk voor dat de prestatie van compatibele Nintendo Switch-software in handheld een boost krijgt en daardoor vergelijkbaar is met wanneer je het in tv-modus zou spelen. Je mag met deze functie dus verwachten dat games er in de handheldmodus beter uitzien. Wel waarschuwt Nintendo dat ‘bepaalde functionaliteit hierdoor mogelijk beïnvloed wordt’, denk aan de touchscreen-besturing. Ook het stroomverbruik van je Switch 2 kan toenemen.



De volgende vraag is waar je de functie aan of uit kunt zetten. Dat gaat via de Systeeminstellingen op je Switch 2. Scroll omlaag naar ‘Systeem’, ga naar ‘Werking van Nintendo Switch Software’ en daar vind je de optie ‘Handhelstijl-boost’. Nintendo heeft trouwens een aparte support-pagina gemaakt voor hoe deze functie te gebruiken. Je vindt het stappenplan hier. Deze is wel in het Engels, maar op je Switch 2 zelf staat een Nederlandse toelichting wanneer je via bovenstaande stappen naar de functie in het systeeminstellingen-menu gaat. Zie ook de afbeelding hieronder.

