The Super Mario Galaxy Movie deelt korte video met ‘nieuwe’ personages en een verrassing

Nog twee weken en dan is de The Super Mario Galaxy Movie te zien in de bioscoop. Recent kregen we al de allerlaatste echte trailer te zien in een speciale Nintendo Direct. Hoewel we geen nieuwe trailer hebben is er toch wat nieuwe informatie verschenen. Zo heeft het officiële kanaal van de film een korte reel gedeeld waarin verschillende personages heel snel na elkaar voorbij komen.

Opvallend is dat deze post een aantal nog niet eerder vertoonde personages laat zien, al zijn het bekenden in de wereld van Mario. Echter, op de zesde seconde komen er drie bekende gezichten voorbij die je niet zou verwachten. Zo verschijnen de drie standaard Pikmin opeens in beeld. De rode, gele en blauwe Pikmin blijken dus een onderdeel te ziijn van deze film. Hoe prrecies zal nog blijken. Mogelijk alleen als een short of als easter egg, maar we zullen het meemaken vanaf 1 april.