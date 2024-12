Idea Factory trekt definitief stekker uit vier Switch-releases

Slecht nieuws voor Switch-fans: zowel de vertraagde Hyperdimension Neptunia-trilogie als Death end re;Quest: Code Z zijn van de baan. Dat heeft uitgever Idea Factory vandaag aangekondigd: de Switch-versies van deze games zullen niet in het Westen verschijnen. Waarom? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Volgens een verklaring van Idea Factory komt dat namelijk doordat de games niet zouden voldoen aan de Nintendo-richtlijnen. Maar als dat de reden is, is het een beetje gek dat de games in Japan wel gewoon voor de Switch verkrijgbaar zijn. Verder zal Death end re;Quest: Code Z in het Westen wel uitkomen voor de PlayStation 4 en 5.

Het is gissen waarom de games niet naar onze eShop komen zolang Idea Factory niets toelicht. Neptunia-spin off ‘Neptunia Riders vs Dogoos‘ lijkt in elk geval nog wel op de planning te staan. Maar als je de oorspronkelijke trilogie wilt spelen, zul je waarschijnlijk toch weer naar de PlayStation 3 moeten grijpen. Keek jij uit naar deze releases? Laat het ons weten in de comments!