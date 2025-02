Hideki Kamiya zou de Virtual Console graag terugzien op de Switch 2

De legendarische game-ontwikkelaar Hideki Kamiya, die we onder andere kennen van de Bayonetta-games, heeft in een interview met IGN gezegd dat hij graag de Virtual Console terug zou willen zien op de Switch 2. Het interview ging eigenlijk over de ontwikkeling van Ökami 2, maar de journalist van IGN kon het natuurlijk niet laten om de bekende ontwikkelaar ook te vragen naar zijn mening over de Switch 2. Hij antwoordde hierop het volgende: “As a personal comment, I personally would love to see the Virtual Console rebooted. That’s something that I would really want to ask Nintendo for”. Kamiya is verder helaas niet ingegaan op waarom hij de virtual console graag terug wil zien.

De Virtual Console was een downloadplatform van Nintendo waarop ze allemaal klassieke games verkochten in de eShop’s van voormalige Nintendo consoles. Hierbij kun je denken aan games van de NES, SNES N64, GBA en later zelfs de Wii en de DS. Hier begonnen ze mee op de Wii in het Wii shop channel en later breide de service zich dit uit naar de 3DS en de Wii U. De Switch was het eerste platform waarvoor de virtual console niet terugkeerde. In plaats daarvan maakte Nintendo hun klassieke games speelbaar via de Nintendo Switch Online service.

