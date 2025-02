Discolored 2 verschijnt volgende week op de Switch

Het heeft even mogen duren, maar volgende week verschijnt puzzel-horrorgame Discolored 2 op de Switch! Donderdag 13 februari om precies te zijn. Dit spel is een direct vervolg op het verhaal van de oorspronkelijke Discolored. In een wereld waaruit alle kleur verdwenen is, heb jij als missie om de kleuren terug te brengen. Maar niet iedereen heeft daar belang bij. Sommigen zien de kleuren liever voor altijd verdwijnen en hebben het daarom op je gemunt. In dit deel wordt je daarnaast geconfronteerd met een duistere organisatie die zijn eigen plannen met de kleuren heeft …

Door in deze griezelige wereld je puzzel-skills in te zetten, kom je langzaam maar zeker dichter bij de kern van dit mysterie. Als je echt goed wilt begrijpen wat er aan de hand is, zul je ook goed op je omgeving moeten letten. Maar treuzel niet, het is immers nergens veilig! Hieronder vind je de trailer van Discolored 2. Heb jij het eerste deel gespeeld? Laat het ons weten in de comments!