Speciale Pokémon animatie aangekondigd voor Pokémon Day

Nog iets minder dan drie weken en dan is het weer tijd voor Pokémon Day. De jaarlijkse viering van de release van de eerste generatie Pokémon in Japan wordt op die dag, 27 februari, gehouden. Ieder jaar wordt het gevierd met verschillende evenementen in Pokémon games en vaak ook een Pokémon Presents. Dit laatstgenoemde werd al gelekt door Pokémon Go.

Nu is er alvast een andere speciale gebeurtenis onthuld voor Pokémon Day. Op de YouTube kanalen van Pokémon zal die dag namelijk een speciale animatie gedeeld worden. De animatie zal draaien om een Dragonite postbode en heet dan ook toepasselijk Dragonite and the Mail Carrier. Volgens een gedeelde afbeelding zal het in elk geval gedeeltelijk in Paldea afspelen en zijn er sowieso twee menselijke personages en een Fuecoco nog onthuld. Hoe lang de animatie zal duren is onbekend, maar meer informatie moet volgende week verschijnen.

Het is sowieso niet de eerste keer dat Dragonite als postbode dienst doet. Het is namelijk al vaker voorgekomen in merchandise en artwork. Ook in animatie is het al eerder gebeurd. Zo was er een Dragonite in de eerste Pokémon-film Mewtwo Strikes Back die de uitnodiging van Mewtwo aan Ash overhandigde.